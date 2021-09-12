Ким Кардашьян появилась на публике в глухой балаклаве и напугала поклонников

Американская знаменитость Ким Кардашьян появилась на публике в глухой кожаной балаклаве. Снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах телезвезда позирует в черном кожаном плаще, ботфортах и балаклаве, полностью скрывающей ее лицо. В руках у нее сумка Balenciaga.

Комментаторов напугал внешний вид знаменитости — они поинтересовались, все ли у нее в порядке и отметили, что это не лучший наряд Кардашьян. Некоторые отметили сходство знаменитости с героиней Американской истории ужасов.

Другие подписчики Кардашьян посчитали, что на этот образ ее вдохновил супруг Канье Уэст — с конца мая рэпер постоянно появляется на публике в балаклаве.