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Белоруссия попросит у России миллиарды долларов для защиты от западных санкций

Вице-премьер Снопков: Белоруссия запросит у Москвы кредит в $3,5 млрд

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Минск может попросить у России кредит в 3,5 миллиарда долларов, так как санкции США в отношении белорусского госдолга создают проблемы для его рефинансирования, в том числе валютным госзаимствованиям, заявил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Его слова передает БелТА. Эта сумма поможет «компенсировать выпадающие европейские деньги» и защитить долг от влияния западных ограничительных мер.

«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией», — рассказал Снопков. По словам вице-премьера, в 2022 году Минску предстоит погасить 3,3 миллиарда долларов, в 2023-м — 4,7 миллиарда долларов внешних долгов вместе с обслуживанием.

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Снопков констатировал, что из-за давления Запада страна также столкнется с отсутствием иностранных инвестиций. «В условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества с республикой Беларусь и иных опций по привлечению инвестиционных средств практически единственным источником развития и экономического роста являются внутренние ресурсы и внутренние резервы», — пояснил вице-премьер.

США в декабре ввели санкции в отношении белорусского госдолга, запретив американским инвесторам участвовать к его рефинансировании. Согласно тексту директивы, американским гражданам и организациям запрещаются «все транзакции с новым долгом сроком более 90 дней, выпущенным 2 декабря 2021 года или после, включая предоставление финансирования и другие операции».

Старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О’Тул рассказал, что новые ограничения оставят страну без долларов. Государство не сможет привлекать иностранную валюту на внутреннем рынке, поскольку американские банки-корреспонденты перестанут обслуживать эти транзакции.

Белорусская экономика очень долларизована: около 60 процентов гособлигаций номинировано в амеркианской валюте. Банк развития, кредитующий нацпроекты, имеет в обращении долларовые облигации еще на 115 миллионов. В связи с этим санкции США нанесут ощутимый удар Белоруссии.

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Софья Ермакова
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