Россиян предупредили о смертельной опасности бенгальских огней

В состав фейерверков, петард и бенгальских огней входят токсичные вещества, способные вызывать рак. О смертельной опасности атрибутов Нового года рассказал доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Химик отметил, что токсичные вещества входят в состав бенгальских огней для окрашивания сверкания в разные цвета.

«Вот эти соединения неорганического толка как раз являются достаточно токсичными. Чтобы сделать голубой фейерверк, обычно добавляют соединения меди — известно, что они могут вызывать онкологические заболевания», — предупредил Мустафин.

Эксперт отметил, что если пиротехника сверкает зеленым цветом, то, скорее всего, в состав входит нитрат бария, который негативно влияет на дыхательную систему человека. По словам Мустафина, от одного бенгальского огня или петарды в воздухе образуются множество токсичных веществ, вредных для здоровья.

Он добавил, что бенгальские огни не рекомендуется зажигать в закрытых помещениях и над праздничным столом.

«Продукты неполного сгорания от бенгальских огней будут сыпаться на продукты питания, на торт, на стол. Ничего хорошего нет, если вы эти частички твердые будете принимать в организм. Многие металлы очень медленно выводятся из организма», — рассказал химик. Он также отметил, что в организм может попасть алюминий, который способен накапливаться и приводить к нервным срывам и раздражению кишечника.

Также не рекомендуется использовать пиротехнику на улице из-за негативных последствий для окружающей среды. Эффект от салютов можно сравнить с крупным лесным пожаром, заключил Мустафин. Из-за вреда окружающей среде многие страны стараются отказываться от салютов в праздничные дни.

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