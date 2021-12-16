Россиянам назвали самый безвредный подарок на Новый год

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) назвали россиянам наиболее безопасный для окружающей среды подарок на Новый год. Эксперты считают, что меньше всего навредит планете онлайн-перевод денег, говорится на сайте организации.

Такой презент точно не станет хламом в жилье адресата и не загрязнит планету выбросами парниковых газов. Кроме перевода средств экологи советуют обменяться списками самых желанных подарков с близкими — так удастся облегчить выбор и не получить в праздники ненужных вещей. При выборе упаковки следует отказаться от одноразовой оберточной бумаги — заменить ее можно тканью и лентами.

Украшать дом к празднику в РЭО посоветовали с помощью качественных материалов, которые прослужат несколько лет. Вместо хлипких светодиодных гирлянд лучше повесить на елку старые или сделанные своими руками игрушки. В сервировке стола эксперты призывают отказаться от одноразовой посуды, а во время похода по магазинам — от полиэтиленовых пакетов и продуктов в самом опасном для природы пластике под маркировками «3» и «7».

Во время готовки экологи советуют тщательно рассчитывать количество ингредиентов, чтобы сократить количество отходов — остатки еды будут долго гнить на свалках и выделять мощный парниковый газ метан. Новогодний наряд, по мнению специалистов, лучше выбрать из имеющейся в гардеробе одежды. Желающим праздновать во всем новом в РЭО посоветовали выбирать вещи, которые можно будет носить многократно.

Эксперты также попросили россиян отказаться от хлопушек, воздушных шаров и бенгальских огней — они содержат неподдающиеся переработке частицы пластика и металл с напылением. В качестве альтернативы специалисты посоветовали свечи и бумажные украшения. После празднования в РЭО призвали ответственно отнестись к мусору — его нужно разделить на вторсырье и смешанные отходы.

Ранее в российском отделении «Гринписа» заявили, что больше всего мусора после Нового года приходится на одноразовые украшения и оберточную бумагу. Этот материал покрыт пластиком и не перерабатывается, а после попадания на свалку долгое время загрязняет планету. Кроме того, упаковка может быть опасна для здоровья человека из-за содержания токсичных для здоровья микрочастиц.