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Россиянам назвали самый безвредный подарок на Новый год

РЭО: наиболее безопасным для окружающей среды подарком станет онлайн-перевод денег

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) назвали россиянам наиболее безопасный для окружающей среды подарок на Новый год. Эксперты считают, что меньше всего навредит планете онлайн-перевод денег, говорится на сайте организации.

Такой презент точно не станет хламом в жилье адресата и не загрязнит планету выбросами парниковых газов. Кроме перевода средств экологи советуют обменяться списками самых желанных подарков с близкими — так удастся облегчить выбор и не получить в праздники ненужных вещей. При выборе упаковки следует отказаться от одноразовой оберточной бумаги — заменить ее можно тканью и лентами.

Украшать дом к празднику в РЭО посоветовали с помощью качественных материалов, которые прослужат несколько лет. Вместо хлипких светодиодных гирлянд лучше повесить на елку старые или сделанные своими руками игрушки. В сервировке стола эксперты призывают отказаться от одноразовой посуды, а во время похода по магазинам — от полиэтиленовых пакетов и продуктов в самом опасном для природы пластике под маркировками «3» и «7».

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Во время готовки экологи советуют тщательно рассчитывать количество ингредиентов, чтобы сократить количество отходов — остатки еды будут долго гнить на свалках и выделять мощный парниковый газ метан. Новогодний наряд, по мнению специалистов, лучше выбрать из имеющейся в гардеробе одежды. Желающим праздновать во всем новом в РЭО посоветовали выбирать вещи, которые можно будет носить многократно.

Эксперты также попросили россиян отказаться от хлопушек, воздушных шаров и бенгальских огней — они содержат неподдающиеся переработке частицы пластика и металл с напылением. В качестве альтернативы специалисты посоветовали свечи и бумажные украшения. После празднования в РЭО призвали ответственно отнестись к мусору — его нужно разделить на вторсырье и смешанные отходы.

Ранее в российском отделении «Гринписа» заявили, что больше всего мусора после Нового года приходится на одноразовые украшения и оберточную бумагу. Этот материал покрыт пластиком и не перерабатывается, а после попадания на свалку долгое время загрязняет планету. Кроме того, упаковка может быть опасна для здоровья человека из-за содержания токсичных для здоровья микрочастиц.

Анна Аверьянова
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