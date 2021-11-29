Россиянам рассказали о связанной с новогодними подарками опасности

«Гринпис»: магазинам нужно отказаться от одноразовой упаковки в канун Нового года

В российском отделении «Гринпис» рассказали о связанной с новогодними подарками опасности. Экологи создали петицию, в которой попросили крупнейшие магазины страны отказаться от одноразовой праздничной упаковки и праздничных украшений, сообщается на сайте организации.

Сотрудники «Гринписа» отметили, что больше всего мусора после зимних праздников приходится на оберточную бумагу — она покрыта слоем пластика и не перерабатывается, а после попадания на свалку долгое время загрязняет планету.

Другой декор для подарков может навредить не только природе, но и человеку. Речь идет о блестках из микропластика, которые зачастую состоят из токсичных для здоровья химических соединений. Даже перерабатываемых отходов в посленовогодний период остается слишком много. Как отмечают экологи, сортировочные предприятия обрабатывают их целый месяц.

В организации считают, что уменьшить гигантское количество мусора после праздников можно, если пересмотреть отношение к упаковке и украшению помещений — не использовать и не продавать одноразовые товары для декора, праздничные пакеты из бумаги и пластика. Вместо этого в «Гринписе» посоветовали выбирать для оформления помещений многоразовые украшения и рассказывать покупателям, как украсить подарки подручными средствами.

В начале сентября стало известно, что в России могут запретить производство нескольких видов одноразовых пластиковых товаров и упаковки. Новые правила должны коснуться пластиковых приборов, посуды, капсул для кофе, блистерной упаковки (кроме лекарств), упаковки для табачной продукции, а также упаковки для яиц, ватных палочек и нескольких видов пакетов. Запрет вступит в силу не ранее 2023 года.