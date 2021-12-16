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В российском городе нашли бутылку с посланием 120-летней давности

В центре Ростова-на-Дону нашли бутылку с посланием мещанина Смаркова 120-летней давности

Фото: @komitetokn61

В Ростовской области нашли бутылку с посланием 120-летней давности, заявил Комитет по охране объектов культурного наследия региона в своем Instagram-аккаунте.

В бутылке, кроме записки мещанина Ивана Смаркова, обнаружили пуговицы, две монеты, гильзы, а также лист отрывного календаря от 11 апреля 1901 года. Кроме того, в ней были выпуск газеты «Приазовский край» и сигареты табачной фабрики «В. И. Асмолов и Ко».

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Бутылку спрятали в центре Ростова-на-Дону: на углу улиц Чехова и Седова. Во время экспедиции археологи местного общества «Наследие» и Института истории и международных отношений ЮФУ сняли бровку — край обочины дороги, благодаря чему «обнажилась» бутылка. Содержание послания, написанного от руки, пока не раскрывается.

«Послание Ивана Федоровича попало в руки потомков спустя 120 лет. Теперь мы знаем имя еще одного ростовчанина, судьбой которого предстоит заняться историкам», — отметили российские ученые.

В декабре 2020 года в американском городе Бостон, штат Массачусетс, нашли бутылку с загадочной запиской из позапрошлого века. Внутри сосуда лежало написанное от руки послание, датированное 23 сентября 1894 года.

Алия Шарафутдинова
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