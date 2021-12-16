Четверо детей погибли из-за надувного замка в Австралии

В Австралии несколько детей упали с надувного замка, который был поднят в воздух сильным порывом ветра. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, дети упали с высоты более десяти метров. Четверо из них погибли, пятеро получили серьезные травмы. После происшествия им оказали медицинскую помощь и направили в больницу на вертолетах. Отмечается, что все пострадавшие были учениками 5-6 классов.

BBC News пишет, что полиция Тасмании начала расследование по факту происшествия. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон назвал ситуацию душераздирающей и выразил соболезнования семьям погибших.

26 ноября сообщалось, что два ребенка и один взрослый погибли в результате обстрела школьного автобуса в самопровозглашенной Республике Косово. По информации СМИ, неизвестные открыли огонь по автобусу, перевозившему учеников в селе Глочане.