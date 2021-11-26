Двое детей погибли в Косово из-за обстрела школьного автобуса

В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, два ученика и один взрослый погибли

Два ребенка и один взрослый погибли в результате обстрела школьного автобуса в самопровозглашенной республике Косово. Об этом сообщает ТАСС.

По информации СМИ, неизвестные открыли огонь по автобусу, перевозившему учеников в селе Глочане.

Ранее посольство России в Сербии сообщило о задержании четырех россиян полицией Косова. Как стало известно, россияне передвигались на арендованном автомобиле с номерными знаками Сербии. Сами туристы заявили, что направлялись в Нови-Пазар для осмотра достопримечательностей, и заехали на территорию Косова случайно, по рекомендациям навигационного устройства.