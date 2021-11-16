Четырех российских туристов задержали в Косове

Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала четырех российских туристов, въехавших туда по ошибке. Об этом сообщило посольство России в Сербии, передает ТАСС.

Как стало известно, россияне передвигались на арендованном автомобиле с номерными знаками Сербии. Сами туристы заявили, что направлялись в Нови-Пазар для осмотра достопримечательностей, и заехали на территорию Косова случайно, по рекомендациям навигационного устройства. Российская дипмиссия отметила, что административная линия между краем Косово и Центральной Сербией в пункте ее пересечения по второстепенной дороге никем не контролировалась.

Из-за того, что у туристов не было документов, их доставили в полицейское отделение города Косовска-Митровица. Там прокуратура решила задержать их на двое суток для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в Косове.

Отмечается, что на помощь россиянам выехал сотрудник канцелярии посольства. Также им предоставили питание, услуги адвоката, и возможность получить медицинскую помощь. Позже местная прокуратура приняла постановление о выдворении граждан России с территории Косова.

22 октября президент Косово Вьоса Османи-Садриу объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из филиала посольства Сербии в Приштине. По ее словам, россияне осуществляли в Косово «вредную деятельность, повлиявшую на нацбезопасность и конституционный порядок». Позже дипломаты покинули Косово.