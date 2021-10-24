Двое российских дипломатов покинули Косово

Двое дипломатов посольства России в Сербии покинули Косово. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как только сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию Косово, тут же была организована новая провокация — осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244», — указала она.

Захарова обвинила власти Косово в провокационной деятельности в отношении российских дипломатов». Также она отвергла «любые инсинуации о якобы изменении российской позиции относительно непризнания самопровозглашенной республики».

Суть скандала

22 октября президент Косово Вьоса Османи-Садриу объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из филиала посольства Сербии в Приштине. По ее словам, россияне осуществляли в Косово «вредную деятельность, повлиявшую на нацбезопасность и конституционный порядок». «Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы предотвратить попытку сделать Косово и наш регион жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации», — также пообещала она.

Позднее в Москве ответили, что действия властей Косово в отношении российских дипломатов не влекут за собой правовых последствий, поскольку те аккредитованы при Миссии ООН в сербском крае. На Смоленской площади также призвали Миссию ООН обеспечить безопасность сотрудников российской канцелярии в Приштине в рамках своих полномочий.

Посольство России в Сербии также заявило, что решения правительства самопровозглашенного Косова не имеют правовой силы. «Не признаем "независимость" Косово, а соответственно, и краевое "правительство", и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы», — указали в российской дипмиссии.

Очередное обострение

27 сентября стало известно, что группа из 15 албанцев напала на сербов с ножами и бутылками в южной части косовского города Косовска-Митровица. Перед этим президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград примет меры, если в течение суток не закончится «погром нашего [сербского] населения» в Косово.

Утром 20 сентября косовские полиция и спецназ под прикрытием снайперов заняли пограничные переходы «Ярине» и «Брняк» на севере Косова. Одновременно Приштина издала указ, согласно которому все въезжающие в самопровозглашенную республику автомобили должны менять свои номера на косовские. Практически сразу у погранпереходов собрались мирные протесты сербов. В ответ спецназ Косова применил слезоточивый газ, однако полностью разогнать демонстрантов не удалось.

Разделенная страна

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.

По последним данным, республику признали около ста стран, в том числе 22 из 27 государств-участников Евросоюза. Между тем Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает, утверждая, что основой косовского урегулирования является Резолюция Совбеза ООН №1244. Этот документ 1999 года санкционировал международное гражданское и военное присутствие в Союзной Республике Югославии и учредил Миссию ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК). Это произошло после того, как президент Югославии Слободан Милошевич согласился с условиями, предложенными президентом Финляндии Мартти Ахтисаари и премьер-министром России Виктором Черномырдиным, включая вывод всех югославских государственных сил из Косово.