В Косово объявили персонами нон грата двух российских дипломатов

Президент Косова: два дипломата из России объявлены персонами нон грата в республике

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи-Садриу объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из филиала посольства Сербии в Приштине. Об этом пишет РИА Новости.

14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от контингента НАТО в Косово, чтобы военные альянса усмирили косовоалбанских радикалов. Она призвала натовских союзников «выполнить свой мандат» по самопровозглашенной республике.

13 октября косовский спецназ устроил рейд в городе Косовска-Митровица, с преимущественно сербским населением. По официальной информации, силовики проводили «поиск преступников». Однако действия спецназовцев вызвали недовольство местных жителей, начались беспорядки, нападения на правоохранителей.

В результате столкновений пострадали несколько сербов. Один из них получил тяжелое огнестрельное ранение в лопатку и ребро. В тот же день президент Сербии Александр Вучичи призвал косовских сербов защищаться и гарантировал поддержку со стороны Белграда.