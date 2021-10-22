Посольство России ответило Приштине на заявления по российским дипломатам

Посольство России в Сербии заявило, что решения правительства самопровозглашенного Косова не имеют правовой силы. Так в дипмиссии ответили на заявление о высылке двух российских дипломатов, сообщает ТАСС.

«Не признаем "независимость" Косово, а соответственно, и краевое "правительство", и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы», — заявили в российской дипмиссии. В посольстве добавили, что российская сторона сотрудничает по этому вопросу с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК).

Ранее президент непризнанной республики Вьоса Османи-Садриу заявила, что двое российских дипломатов из филиала сербского посольства в Приштине объявлены персонами нон грата. По ее словам, россияне осуществляли «вредную деятельность, повлиявшую на нацбезопасность и конституционный порядок».