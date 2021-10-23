В МИД прокомментировали заявления Косово по российским дипломатам

МИД России: действия Приштины в отношении российских дипломатов не влекут последствий

Действия властей самопровозглашенного Косово в отношении российских дипломатов не влекут за собой правовых последствий, поскольку те аккредитованы при Миссии ООН в сербском крае, заявили в МИД России. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает РИА Новости.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало Миссию ООН в Косово обеспечить безопасность сотрудников российской канцелярии в Приштине в рамках своих полномочий.

Также в МИД России выразили надежду, что действия властей непризнанного государства получат должную оценку партнеров России по косовскому урегулированию.

Ранее президент непризнанной республики Вьоса Османи-Садриу заявила, что двое российских дипломатов из филиала сербского посольства в Приштине объявлены персонами нон грата. По ее словам, россияне осуществляли «вредную деятельность, повлиявшую на нацбезопасность и конституционный порядок».