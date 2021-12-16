Россиянка открыла центр реабилитации летучих мышей

Жительница Азова Ростовской области Ольга Жураковская вместе с учеными из ДГТУ открыла центр реабилитации летучих мышей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Так встал вопрос, что в Ростовской области (...) массово мыши попадают в неприятные ситуации, потому что у нас климат мягче. Какие виды у нас будут тут находиться? В основном это идут четыре вида. Это рыжая вечерница, поздний кожан, нетопырь и двухцветный кожан. Также у нас будут, уже даже есть, на зимовке мышки здесь — первые поступившие в этот центр», — пояснила сотрудница ДГТУ.

Она уточнила, что сейчас в центре проживают уже около сотни летучих мышей.

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