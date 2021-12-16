Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Россиянка открыла центр реабилитации летучих мышей

В Ростовской области появился центр реабилитации летучих мышей

Кадр: Telegram-канал Don Mash

Жительница Азова Ростовской области Ольга Жураковская вместе с учеными из ДГТУ открыла центр реабилитации летучих мышей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Так встал вопрос, что в Ростовской области (...) массово мыши попадают в неприятные ситуации, потому что у нас климат мягче. Какие виды у нас будут тут находиться? В основном это идут четыре вида. Это рыжая вечерница, поздний кожан, нетопырь и двухцветный кожан. Также у нас будут, уже даже есть, на зимовке мышки здесь — первые поступившие в этот центр», — пояснила сотрудница ДГТУ.

Она уточнила, что сейчас в центре проживают уже около сотни летучих мышей.

Ранее сообщалось о семейной паре из Новосибирска Дмитрии Ким и Яне Олейник, которые продали все имущество и работают теперь без выходных и отпусков ради помощи больным тиграм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Суд в Ростове объяснил слова в приговоре о российских частях в Донбассе
Следователи отпустили домой друга напавшего на гимназию в Серпухове
Московские чиновники подарили семье ребенка-инвалида тухлые овощи
Цены на электроэнергию в Европе побили рекорд
Раскрыта связь физической активности и замедленного старения
Россиянам назвали самые дешевые билеты за границу и внутри страны на Новый год
Наркозакладчики напали с ножом на полицейских на кладбище Петербурга
В Москве допустили рост стоимости красной икры перед Новым годом
«Спартак» определился с новым главным тренером
Психолог дал советы людям с эмоциональным выгоранием
В Минтруде ответили на идею помогать россиянам по аналогии с мигрантами
Азербайджанские танки не справились с двумя армянскими солдатами
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter