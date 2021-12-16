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Путин высказался об идее возрождения трудовых артелей

Путин о трудовых артелях: нужно дать человеку получать столько, сколько он заработал
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин высказался об идее возрождения трудовых артелей, когда опытный работник делится частью дохода с коллективом. Его слова на выставке АСИ передает РИА Новости.

«Когда человек добивается чего-то, а потом начинает делиться частью своего дохода с коллективом, то пропадает желание добиваться еще большего. Это проблема», — отметил президент в ответ на предложение возродить трудовые артели для увеличения доходов граждан. При этом он отметил, что «на каком-то этапе» такой подход может быть неплохим, но потом «нужно дать человеку получать столько, сколько он заработал».

В декабре Владимир Путин назвал способы повысить доходы россиян: в перечне оказались адресная помощь семьям с детьми и создание новых рабочих мест. Российский лидер подчеркнул, что борьба с бедностью является важным приоритетом властей, она прямо связана с ответом на демографический вызов.

Марина Совина
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