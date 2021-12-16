Дизайнеры раскрыли способы необычно украсить квартиру к Новому году

Дизайнеры интерьера сервиса «СберУслуги» в беседе с РИА Новости раскрыли способы необычно украсить квартиру к Новому году. Создать атмосферу праздника в жилище помогут уникальные детали, нестандартные композиции и принцип единообразия.

«Если площадь квартиры не позволяет установить елку, например, используйте лапник. Ветки хвойных деревьев придадут пространству атмосферу новогоднего настроения и подарят запах леса и праздника», — рассказали эксперты.

При украшении елки стоит придерживаться одной цветовой гаммы, начинать с гирлянды, а потом переходить к игрушкам. В остальном также стоит соблюдать принцип единообразия, например, объединить декор одной идеей, цветом или тематикой.

Дизайнеры порекомендовали равномерно заполнить пространство украшениями, размещая их на разной высоте: на потолке новогодние звезды, на полках игрушки, а на полу декоративная корзинка.

Уникальными деталями интерьера специалисты назвали хендмейд-украшения, они также добавят уюта. Это могут быть самодельные елочные игрушки, поделки из шишек, бумажные гирлянды. Хорошо будут смотреться елочные шары в неглубоких вазах с акцентами из веточек хвойного дерева или эвкалипта.

Придать праздничную атмосферу поможет точечный свет, например, свечи или однотонная гирлянда, растянутая по книжной полке, стене или положенная в прозрачную вазу. Кроме того эксперты советуют использовать новогодний текстиль: скатерти, салфетки, чехлы на декоративные подушки.

Ранее президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова назвала главные правила «дворцовой» сервировки праздничного стола. Для этого потребуется кипенно-белая скатерть, посеребренные или приборы из столового серебра.

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова напомнила, что новогодний стол в основном сервируется по стандартным правилам. Ножи кладут справа от тарелки, вилки — слева. Бокалы стоят вверху набора столовых предметов. Хлебная тарелка располагается слева вверху.

