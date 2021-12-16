В российском детском саду воспитатель била детей и закрывала их в туалете

В детском саду №315 в Красноярске воспитатель била детей и закрывала их в туалете. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили видеозапись, на которой родители рассказывали о жестоком обращении с воспитанниками детсада.

По данным СК, российская воспитательница избивала детей с июля по декабрь 2021 года. Ведомство возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей педагогическим работником.

Ранее в школе Санкт-Петербурга учителя физкультуры обвинили в жестоком избиении ученика. По словам пострадавшего подростка, побои он получил за надпись на стене, которую не делал.

