Демограф назвал детей самым прибыльным вложением в экономику

Дети – это самые прибыльные вложения в экономику страны, рассказал «Ленте.ру» демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Стране нужны дети, и не стоит смотреть на них с точки зрения бесконечных безвозвратных расходов, а перейти к инвестиционно-экономическому взгляду, отметил демограф. «Чем лучше ребенок воспитан, чем лучше у него образование, тем больше он потом вносит вклад в ВВП. Это абсолютно инвестиционный формат — при вложении в детей, по средним подсчетам, мы получаем 5 миллионов долларов чистой прибыли с каждого ребенка», — подчеркнул Крупнов.

Также, по мнению демографа, сейчас бы не возникало разговоров о нехватке рабочих рук и падении численности экономически занятого населения, если бы 20-30 лет назад было рождено достаточное количество детей.

По его словам, если ситуация с демографией в ближайшее время не изменится коренным образом, к концу столетия останется только половина населения России. «То есть, условно, 70 миллионов на одну седьмую часть мировой суши — для России это означает, что просто мы перестанем существовать, это проблема безопасности, выживания народа и нас как цивилизации», — подытожил Крупнов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить многодетных родителей, занятых домашним хозяйством, трудовым стажем и средней по региону заработной платой.

