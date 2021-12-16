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Демограф назвал детей самым прибыльным вложением в экономику

Демограф Крупнов заявил, что дети являются самым прибыльным вложением в экономику России

Фото: Mathilde Langevin / Unsplash

Дети – это самые прибыльные вложения в экономику страны, рассказал «Ленте.ру» демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Стране нужны дети, и не стоит смотреть на них с точки зрения бесконечных безвозвратных расходов, а перейти к инвестиционно-экономическому взгляду, отметил демограф. «Чем лучше ребенок воспитан, чем лучше у него образование, тем больше он потом вносит вклад в ВВП. Это абсолютно инвестиционный формат — при вложении в детей, по средним подсчетам, мы получаем 5 миллионов долларов чистой прибыли с каждого ребенка», — подчеркнул Крупнов.

Также, по мнению демографа, сейчас бы не возникало разговоров о нехватке рабочих рук и падении численности экономически занятого населения, если бы 20-30 лет назад было рождено достаточное количество детей.

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По его словам, если ситуация с демографией в ближайшее время не изменится коренным образом, к концу столетия останется только половина населения России. «То есть, условно, 70 миллионов на одну седьмую часть мировой суши — для России это означает, что просто мы перестанем существовать, это проблема безопасности, выживания народа и нас как цивилизации», — подытожил Крупнов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить многодетных родителей, занятых домашним хозяйством, трудовым стажем и средней по региону заработной платой.

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Екатерина Смирная
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