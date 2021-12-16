Собака начала странно себя вести и спасла жизнь ребенку

Пользовательница Twitter рассказала, как их домашняя собака начала странно себя вести и спасла жизнь ее маленькой дочери.

Келли Эндрю пояснила, что их пес по кличке Генри настойчиво пытался ворваться в детскую комнату и разбудить девочку. Сначала семья не понимала поведение питомца и злилась на него. «Дочь болела, и мне надоело поведение пса», — написала она. Однако родители, в конце концов, решили зайти в комнату и увидели, что их дочь перестала дышать. Животное пыталось вернуть ребенка к жизни.

«Мы провели ночь в больнице. Не знаю, что могло бы произойти, если бы он не разбудил ее. Мы не заслуживаем собак», — подчеркнула Эндрю. Позже женщина рассказала, что ребенку стало гораздо лучше, и семья вернулась домой. Женщина поблагодарила других пользователей, которые рассказали в комментариях свои истории о том, как кошки и собаки спасали людей. Пост женщины стал вирусным, он набрал более 5000 ретвитов и 69 тысяч лайков.

Один из авторов комментариев рассказал о том, как ему удалось пережить синдром внезапной детской смертности благодаря их домашней кошке. «Много лет назад у нас была кошка, которая спала со мной в кроватке. Однажды ночью кошка пошла к родителям и попыталась разбудить их. Те несколько раз бесцеремонно выбросили ее из кровати. Тогда она написала на грудь отцу и побежала к моей кроватке, где я уже перестал дышать и начал синеть», — пояснил он.

Другие пользователи вспомнили о том, как собаки и кошки помогали им бороться с депрессией. «Я завел собаку, когда был в глубокой депрессии. Это состояние, когда ты почти не можешь есть, постоянно плачешь и не хочешь вылезать из постели. Когда у меня была депрессия, она никогда не отходила от меня. Она обнималась со мной и подталкивала, чтобы убедиться, что я в порядке. Она спасла мне жизнь», — говорится в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что потерявшаяся собака воссоединилась с хозяевами и вернулась домой благодаря тому, что спасла от пожара приютившую ее семью в американском штате Вирджиния. Хозяева нашли пса после того, как пожарный опубликовал фотографию пушистого героя в соцсетях.