Оголяющий тело свадебный наряд Оксаны Самойловой обругали в сети

Жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова снялась в откровенном подвенечном наряде в честь годовщины свадьбы и была обругана в сети. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах предпринимательница запечатлена вместе с супругом и детьми. Самойлова позирует в белом корсетном платье в пол, которое частично оголяет ее тело из-за глубокого декольте и высокого разреза на бедре. Ее образ дополнили блестящие туфли-лодочки на каблуках. Джиган, в свою очередь, выбрал для фотосессии черный смокинг в сочетании с белой рубашкой и кроссовками под цвет костюма.

«Последний раз в свадебном платье я была лет девять назад», — подписала знаменитость пост, который набрал больше 940 тысяч лайков. Подписчики бизнесвумен принялись критиковать ее внешний вид в комментариях. «Странное платье», «Оксана, немного поскромнее, зачем себя оголять всем напоказ, все и так знают, что ты стройная», «Как всегда одета вульгарно», «Вы же голая», — негодовали они.

Ранее в декабре Оксану Самойлову высмеяли в сети за фото в платье с разрезом на улице зимой. На размещенных фото бизнесвумен с мужем позируют на пароме на фоне Эйфелевой башни. Самойлова снялась в серебристом платье на лямках со стразами, которое оформлено разрезом, оголяющим ее ногу, и туфлях на каблуках. «Как им не холодно там стоять?» — писали комментаторы.