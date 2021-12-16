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В России завершились испытания дронов-камикадзе

В России успешно завершились государственные испытания барражирующих боеприпасов «Куб»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России государственные испытания барражирующих боеприпасов «Куб» успешно завершились, они начнут поступать в войска со следующего года. Об этом РИА Новости рассказал близкий к военному ведомству источник.

«Новый для российских Вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рекомендован к принятию на вооружение», — сообщил собеседник агентства, добавив, что начало серийных поставок дронов-камикадзе в войска спланировано с 2022 года.

В конце октября «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит барражирующие боеприпасы, предназначенные для ударов по наземным и морским объектам противника. Использование барражирующих боеприпасов потребует минимальной переделки палуб кораблей.

«Куб» разработан входящей в «Калашников» компанией ZALA AERO. Дрон имеет характерную форму благодаря треугольному крылу и приводится в движение с помощью пропеллера, который вращает электродвигатель. «Куб» может нести боевую часть весом в три килограмма, максимальная продолжительность полета составляет 30 минут, а скорость — до 130 километров в час.

Марина Совина
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