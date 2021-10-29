ВМФ России получит дроны-камикадзе

Военно-морской флот (ВМФ) России получит барражирующие боеприпасы, предназначенные для ударов по наземным и морским объектам противника, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Газета пишет, что в настоящее время в военном ведомстве прорабатывается вопрос об оснащении российских кораблей дронами-камикадзе, которые окажут поддержку морской пехоте, разведчикам и бойцам спецназа. Издание отмечает, что использование барражирующих боеприпасов потребует минимальной переделки палуб кораблей.
Газета напоминает, что российские дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет» уже успешно применялись в Сирии.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, барражирующие боеприпасы «могут зависнуть на высоте еще до атаки и ждать, когда заработают огневые точки». «При выявлении достойной цели они тут же будут пикировать на нее. Большое достоинство такой тактики — моментальное уничтожение огневых точек. Кроме того, у подобных дронов есть видеокамеры, что позволит использовать их для разведки», — отметил специалист.
В августе РИА Новости со ссылкой на источники в группе компаний «Калашников» сообщило, что Минобороны утвердило техническое задание на дроны-камикадзе «Ланцет».
В апреле на сайте vesti.ru был опубликован ролик с боевым применением «Ланцета» в районе сирийского Идлиба.