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ВМФ России получит дроны-камикадзе

«Известия»: Военно-морской флот России получит барражирующие боеприпасы
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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России получит барражирующие боеприпасы, предназначенные для ударов по наземным и морским объектам противника, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Газета пишет, что в настоящее время в военном ведомстве прорабатывается вопрос об оснащении российских кораблей дронами-камикадзе, которые окажут поддержку морской пехоте, разведчикам и бойцам спецназа. Издание отмечает, что использование барражирующих боеприпасов потребует минимальной переделки палуб кораблей.

Газета напоминает, что российские дроны-камикадзе «Куб» и «Ланцет» уже успешно применялись в Сирии.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, барражирующие боеприпасы «могут зависнуть на высоте еще до атаки и ждать, когда заработают огневые точки». «При выявлении достойной цели они тут же будут пикировать на нее. Большое достоинство такой тактики — моментальное уничтожение огневых точек. Кроме того, у подобных дронов есть видеокамеры, что позволит использовать их для разведки», — отметил специалист.

В августе РИА Новости со ссылкой на источники в группе компаний «Калашников» сообщило, что Минобороны утвердило техническое задание на дроны-камикадзе «Ланцет».

В апреле на сайте vesti.ru был опубликован ролик с боевым применением «Ланцета» в районе сирийского Идлиба.

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