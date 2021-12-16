Самолет времен войны «Дуглас» отправили на реставрацию в Новосибирск

Американский раритетный самолет «Дуглас С-47» отправили на реставрацию из Красноярска в Новосибирск. Об этом сообщает «MK.RU» со ссылкой на региональное отделение Русского географического общества.

Известно, что восстанавливать объект будут около двух лет под руководством компании «Геликоптер». После реставрационных работ самолет станет главным экспонатом Музея освоения Севера.

«Дуглас» перегнали в СССР из США во время Великой Отечественной войны. В 1947 году борт совершил аварийную посадку на севере Красноярского края в 180 километрах от поселка Волочанка. Часть пассажиров была спасена, а члены экипажа во главе с командиром Максимом Тюриковым трагически погибли во время поиска подмоги. Оставшиеся люди ждали помощи три недели в тундре.

В 2017 году в рамках проекта «Борт Тюрикова. Возвращение» самолет был доставлен в Красноярск.

Ранее в декабре стало известно о том, что в историческом центре башкирской столицы планируют восстановить три старинных дома — речь идет об объектах культурного наследия «Особняк Воскресенских», «Дом Тихониных» и «Усадьба Бухартовских».