Тимошенко села за барабаны

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сыграла на барабанах. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Политик опубликовала видео, на котором она сидит за барабанной установкой и пытается играть на ней.

К кадрам с хаотичными ударами по инструментам Тимошенко приложила ироничный комментарий про подготовку к выступлениям на праздничных корпоративах. «Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» — заявила она.

В октябре в сети появились кадры с вечеринки депутатов Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и президента Украины Владимира Зеленского в городе Трускавец. В частности, на видео попал танец лидера парламентской фракции Давида Арахамии, который выступал на тусовке в роли диджея, а также кивающий в такт музыке глава республики.