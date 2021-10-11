Тусовка украинских депутатов и Зеленского попала на видео

В сети появилось видео с тусовки Зеленского и депутатов Рады от партии «Слуга народа»

В сети появилось видео с тусовки депутатов Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и президента Украины Владимира Зеленского в городе Трускавец. Ролик вышел в рамках развлекательной программы «Светская жизнь» на телеканале 1+1.

Мероприятие удалось запечатлеть единственной допущенной на мероприятие журналистке Екатерине Осадчей. В частности, на видео попал зажигательный танец лидера парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, который выступил на вечеринке в роли диджея под псевдонимом David Braun.

В центре тусовки оказался президент Украины Владимир Зеленский, который воздержался от танцев и предпочел улыбаться и кивать в такт музыке.

О планах украинского лидера и его окружения провести неформальную партийную встречу стало известно в сентябре. Глава республики пожелал обсудить с соратниками ряд ключевых вопросов, касающихся работы парламента, в том числе судебную реформу. Арахамия, со своей стороны, пообещал развлечь депутатов и взять на себя функции диджея во время праздничной части встречи.