Зеленскому припомнили танец на каблуках после слов об обуви российского ведущего

Украинская журналистка Юлия Витязева напомнила о пародии для юмористического шоу 2014 года с участием президента Украины Владимира Зеленского после того, как он высказался о ботинках российского телеведущего Владимира Соловьева. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Витязева опубликовала кадр одного из выпусков программы «Вечерний Киев» киностудии «Квартал 95», которую Зеленский возглавлял до того, как был избран главой государства. В рамках шоу он снялся в пародии (запись доступна на YouTube) на украинскую группу Kazaky в составе пятерых профессиональных танцоров.

На кадрах видно, как Зеленский двигается под музыку в лосинах, коротком топе с блестящей отделкой на голое тело и на каблуках. «Все, я больше не буду, но Зеленский первым начал тему модных тапочек», — говорится в подписи к посту Витязевой.

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До этого, 10 декабря, на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже украинский президент ответил на вопрос о прямом диалоге с представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. «Вы приезжайте, я вам лично покажу. Не так, как ваши, там товарищ [телеведущий Владимир] Соловьев — весело говорит в Москве, что происходит. (...) Посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni, или что там, не запачкаете», — приводит его слова RT в Telegram-канале.

В свою очередь российский телеведущий ответил Зеленскому на странице в Instagram, опубликовав пост с фотографией своей обуви и подчеркнув в подписи «Не Brioni».

Зеленский основал студию «Квартал 95» в 2003 году. До избрания президентом он был художественным руководителем проекта, а также ведущим некоторых программ. В сериале «Слуга народа» Зеленский сыграл учителя истории, который становится президентом Украины. Глава государства отмечал, что у него и его персонажа много общего: их объединяют общие ценности и стремление улучшить жизнь украинцев.

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