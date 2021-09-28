Глава фракции Зеленского станет диджеем и раздаст «партийные Оскары»

Депутаты Верховной Рады от правящей фракции «Слуга народа» во время неофициального съезда в городе Трускавец получат награды от своего руководства, в том числе «партийные Оскары». С таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил глава фракции Давид Арахамия, запись трансляции доступна в Facebook.

По словам политика, на встрече, помимо рабочих вопросов в виде обсуждения предвыборных обещаний партии и важных законопроектов, для депутатов предусмотрена неформальная часть в формате «гала-ужина» и церемонии раздачи наград. На ней будет присутствовать и президент страны Владимир Зеленский. «Условно "партийный Оскар" — за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией», — пояснил Арахамия.

Он также отметил, что на празднике станет диджеем для своих коллег, взяв ироничный псевдоним David Braun. Депутат напомнил, что ранее уже выступал в такой роли на партийных вечерниках. «Анонсирован уже сет DJ Braun в конце», — сказал глава фракции.

О планах Владимира Зеленского и его окружения провести неформальную встречу для «Слуги народа» стало известно 21 сентября. Президент намерен обсудить с соратниками несколько ключевых вопросов работы в парламенте, в том числе, по неофициальным данным, отставку спикера Дмитрия Разумкова и судебную реформу.