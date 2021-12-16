Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Египте

Четверо российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Шарм-эш-Шейхе

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Российские туристы попали в ДТП с автобусом на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, четверо их них пострадали. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Египте.

По информации посольства, сегодня утром, 16 декабря, в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха автобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП.

«Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести», — отметили в дипмиссии.

Также сообщалось, что консульский отдел посольства в Каире следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие российским туристам.

Ранее в октябре в провинции Анталья произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии пострадали девять российских граждан. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в ближайшие госпитали для оказания экстренной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри
В Англии предрекли быстрый спад заражений омикрон-штаммом
Демограф рассказал о необходимости семикратного увеличения многодетных семей
Александр Емельяненко ответил высмеявшему его Маэстро Понасенкову
Появились подробности об одном из россиян с омикрон-штаммом
Россиянам рассказали о сроках сохранения уровня антител после COVID-19
Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина привлек к поискам NASA
Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами
Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Египте
Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Центробанк Турции снизил ставку и обвалил курс лиры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter