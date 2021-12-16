Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Египте

Российские туристы попали в ДТП с автобусом на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, четверо их них пострадали. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Египте.

По информации посольства, сегодня утром, 16 декабря, в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха автобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП.

«Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести», — отметили в дипмиссии.

Также сообщалось, что консульский отдел посольства в Каире следит за ситуацией и оказывает необходимое содействие российским туристам.

Ранее в октябре в провинции Анталья произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии пострадали девять российских граждан. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в ближайшие госпитали для оказания экстренной помощи.