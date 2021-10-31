В ДТП с автобусом в Турции пострадали девять россиян

В турецкой Анталье в аварии с автобусом пострадали девять российских туристов

В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции пострадали девять российских граждан. Авария произошла в провинции Анталья, которая является одним из центров туристической индустрии страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Генконсульства России в Анталье.

Уточняется, что в воскресенье близ населенного города Серик автобус, в салоне которого находились 12 россиян, направлялся в аэропорт, когда перевернулся. Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, пересек разделительную линию и выскочил на встречную полосу.

В аварии пострадали девять путешественников, имеющих гражданство России. Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в ближайшие госпитали для оказания экстренной помощи. Состояние троих пострадавших, включая двух детей, оценивается как средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением врачей.

«Сотрудник генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении Генконсульства России в Анталье.

Ранее сообщалось, что 16 октября в турецкой Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП. Инцидент произошел в районе Манавгат. Транспортное средство занесло на повороте, после чего он съехал с трассы и перевернулся. Пассажирам пришлось выбираться наружу через лобовое стекло.