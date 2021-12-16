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Отключения электричества на Украине стали маскировать под технические работы

Экс-председатель Рады Литвин: отключения электричества объясняют техническими работами

Фото: Pixabay

Бывший председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что власти придумали способ маскировать веерные отключения электричества в стране. По его словам, в таких случаях это объясняется проведением технических работ.

«Я хотел бы верить президенту, но я верю прежде всего людям, которые на себе чувствуют, во что реально превращаются заверения президента Украины. Я вчера прочитал, что в Киевской области проводятся так называемые регламентные работы. Поэтому в таких крупных городах, как, например, Белая Церковь, не будет света. В предыдущие годы такого не было, чтобы у нас зимой проводились регламентные технические работы. Под видом этого производятся банальные веерные отключения», — заявил экс-председатель Рады.

Ранее стало известно, что украинские города и села на западе страны остались без света. Отключение электричества произошло из-за непогоды и коснулось 187 населенных пунктов. На Западную Украину обрушился мокрый снег и сильный дождь. Из-за бедствия сработали автоматические системы защиты линий электропередачи (ЛЭП), отключив электричество.

Марина Совина
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