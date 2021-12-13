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На Западной Украине почти 190 городов и сел остались без света

Более 180 населенных пунктов в 5 областях Украины лишились электричества из-за непогоды

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Украинские города и села на западе страны остались без света. Отключение электричества произошло из-за непогоды и коснулось 187 населенных пунктов Украины, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На Западную Украину обрушился мокрый снег и сильный дождь. Из-за бедствия сработали автоматические системы защиты линий электропередачи (ЛЭП), отключив электричество. Более всего пострадали Львовская и Ивано-Франковская области — там бедствие лишило света 102 и 61 населенный пункт соответственно.

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Непогода также привела к усложнению дорожной ситуации. Сотрудники ГСЧС 13 декабря уже девять раз привлекались для нормализации траффика — убирали поваленные на трассу деревья, буксировали застрявшие автомобили. Всего к устранению последствий чрезмерных осадков привлечено 1285 спасателей и почти тысяча единиц дорожной техники.

При этом в ГСЧС отметили, что железнодорожное сообщение и авиасообщение работают в штатном режиме.

Ранее на Украине автоматически отключился от сети блок Запорожской АЭС. Защита сработала через два часа после завершения планового ремонта.

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Дмитрий Настасьев
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