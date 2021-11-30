На Украине энергоблок АЭС перестал работать через два часа после ремонта

Энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключился через два часа после подключения к сети

На Украине автоматически отключился энергоблок Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Украинские инженеры попытались запустить второй энергоблок после планового ремонта, однако система защиты разорвала соединение с энергосистемой уже через два часа после подключения к сети. Об инциденте сообщает пресс-служба станции.

«30 ноября 2021 года в 05 часов 47 минут после завершения планового среднего ремонта второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 07 часов 47 минут действием электрической защиты при проведении электрических испытаний второй энергоблок Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы», — пишут представители ЗАЭС.

Специалисты устанавливают причины, почему энергоблок перестал работать. Плановый ремонт этого элемента станции начался в сентябре 2021 года, остальные пять блоков продолжают работать исправно.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Ее строительство началось в 1979 году, а последний, шестой энергоблок запущен уже в 1996-м. Все блоки станции изготовлены предприятием «Ижорские заводы» в России.

Ранее сообщалось о взрыве на украинской ТЭС в Ивано-Франковской области. Из-за аварии вечером 28 ноября Бурштынская ТЭС вынуждена была отключить часть генерирующей мощности.