На Украине произошел взрыв на ТЭС

На Украине в результате аварии на Бурштынской ТЭС выведен из строя энергоблок и пострадали пять человек. О взрыве и пожаре на станции стало известно утром 29 ноября из сообщения государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Сообщение о взрыве поступило в ГСЧС вечером 28 ноября. По информации от спасателей, в результате разгерметизации котла седьмого энергоблока ТЭС произошел выброс газопаровой смеси. От выброса пострадали пять человек, которых госпитализировали в местную больницу. На место выехала мобильно-оперативная группа главного управления ГСЧС по Ивано-Франковской области.

Из-за аварии седьмой энергоблок станции пришлось остановить. Его функции взял на себя четвертый энергоблок Бурштынской ТЭС, энергоснабжение региона не нарушено. ТЭС принадлежит компании ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова.

Ранее аварийное отключение этой же станции стало причиной обращения Украины за помощью в энергоснабжении к соседней Словакии.