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В восстановлении экономики Европы усомнились

ABC: Экономика Европы не восстановилась после пандемии и нуждается в поддержке ЕЦБ

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Европейская экономика не смогла реабилитироваться. Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил избежать резкого прекращения программы поддержки после появления омикрон-штамма коронавируса, который усиливает сомнения в восстановлении Европы, передает ABC.

Восстановление экономик стран еврозоны замедлилось на фоне проблем с цепочками поставок и нехваткой сырья. ЕЦБ подтвердил, что в 2022 году он прекратит программу стимулирования покупки пандемических облигаций (облигаций, выпущенных для помощи бедным странам, в которых бушуют инфекционные заболевания) на сумму 1,85 триллиона евро (2,1 триллиона долларов США) в соответствии с графиком, но переведет часть покупок в другую программу поддержки. Он также заявил, что программа помощи может быть возобновлена в случае необходимости.

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Действия регулятора направлены на то, чтобы снизить ставки по долгосрочным кредитам. Это делается для того, чтобы предприятия могли пережить экономический спад во время пандемии. Глава Банка Кристин Лагард заявила, что проблемы с поставками препятствуют восстановлению экономики, и еврозона не достигнет допандемического уровня до начала следующего года. Однако в следующем году рост должен «сильно ускориться», что даст Банку возможность постепенно прекращать пандемические закупки. «В целом, общество стало лучше справляться с волнами пандемии и ограничениями. Это смогло уменьшить воздействие коронавируса на экономику», — сказала Лагард и подметила, что инфляция останется выше, чем ожидал ЕЦБ.

Она спрогнозировала прирост инфляции на следующий год до 3,2 процента, что превышает целевой показатель в 2 процента и значительно выше, чем 1,7 процента, который обещали еще в сентябре. Также Кристин Лагард сказала, что ЕЦБ ожидает стабилизации цен на энергоносители и электроэнергию в еврозоне в 2022 году, однако, по словам главы Банка, прогноз не точный.

В начале сентября ЕЦБ сократил денежно-кредитное стимулирование экономики: программа ежемесячной покупки облигаций была урезана с 80 миллиардов евро до 70 миллиардов евро. На решение уменьшить вливание средств в рынки повлияла в том числе и рекордная инфляция. Полностью отказаться от мер поддержки экономики, принятых в пандемию, ЕЦБ планирует в марте 2022 года.

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Платон Щукин
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