В Улан-Удэ пройдет Байкальский рождественский фестиваль

В Улан-Удэ с 27 декабря по 25 января пройдет XIII Байкальский рождественский фестиваль. Об этом сообщили в Бурятской филармонии, передает «Байкал Daily».

Фестиваль откроется 27 декабря хоровым концертом от Колледжа искусств имени Чайковского и звезды оперной сцены Ольги Жигмитовой. Выступление пройдет в Римско-католической церкви.

В остальные дни гостей фестиваля ждут выступления Алексея Гориболя (фортепиано) и тенора Олега Крикуна, композитора и исполнителя Дмитрия Селипанова, солистов московского оркестра OpensoundOrchestra, иркутского дуэта Runaway53.

В рамках мероприятия также состоится концерт «Ой завьюжило, запорошило…», на котором выступят Валентина Соломенникова и Концертный русский оркестр ВСГИК «Забайкалье» под руководством Олега Огнева.

На концерт 27 декабря вход свободный. На другие необходимо купить билеты.

Ранее сообщалось, что в Томской области с 18 по 23 декабря пройдет музыкальный фестиваль «Звезды мирового джаза на Томи». На мероприятии исполнят композиции одного из ведущих джазовых пианистов Ивана Фармаковского и автора более 150 аранжировок и авторских пьез биг-бенда Виталия Владимирова. Можно будет услышать самого Фармаковкого (фортепиано) и Владимирова (тромбон). Кроме того, выступят Владимир Панфилов (альт-саксофон), Асхат Сайфуллин (контрабас) и Давид Ткебучава (ударные).