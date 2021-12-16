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Звезды российского джаза выступят в Томской области

В Томской области пройдет музыкальный фестиваль «Звезды мирового джаза на Томи»

Фото: Jens Thekkeveettil / Unsplash

В Томской области с 18 по 23 декабря пройдет музыкальный фестиваль «Звезды мирового джаза на Томи». Об этом сообщает РИА Томск.

Уточняется, что звезды российского джаза дадут бесплатные концерты в селах региона Кривошеино, Кожевниково, Молчаново, Мельниково (Шегарский район), деревня Кисловка (Томский район) и поселке Самусь (Северск). Выступление в Томске будет платным. Вход на него будет осуществляться по билетам или же по «Пушкинской карте».

На мероприятии исполнят композиции одного из ведущих джазовых пианистов Ивана Фармаковского и автора более 150 аранжировок и авторских пьез биг-бенда Виталия Владимирова. Можно будет услышать самого Фармаковкого (фортепиано) и Владимирова (тромбон). Кроме того, выступят Владимир Панфилов (альт-саксофон), Асхат Сайфуллин (контрабас) и Давид Ткебучава (ударные).

В октябре стало известно, что в честь столетнего юбилея российской джазовой сцены, который отметят в 2022 году, снимут документальный фильм. По словам автора сценария, главного редактора журнала «Джаз.Ру» Кирилла Мошкова, кинокартина может стать своеобразным учебником для изучения музыкального жанра. Фильм объединит более 45 интервью с известными джазовыми представителями.

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Евгений Шульгин
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