В честь столетия российской джазовой сцены снимут документальный фильм

ТАСС: в 2022 году в России выпустят документальный фильм об отечественном джазе

В честь столетнего юбилея российской джазовой сцены, который отметят в 2022 году, снимут документальный фильм. Об этом сообщает ТАСС.

По словам автора сценария, главного редактора журнала «Джаз.Ру» Кирилла Мошкова, кинокартина может стать своеобразным учебником для изучения музыкального жанра. Фильм объединит более 45 интервью с известными джазовыми представителями. Помимо фильма, создатели проекта планируют выпустить книгу и сборник с музыкальными композициями.

«Мы собрали колоссальную коллекцию фотографий, видео- и аудиоматериалов, несколько месяцев мы снимаем интервью с нашими ветеранами (джазовой сцены — прим. «Ленты.ру»), с музыкантами, с теми, кто на сцене и с теми, за кем будущее», — рассказал Мошков.

Ранее в октябре в Казани захотели провести Международный день джаза. Власти региона уже подали заявку на проведение мероприятия — оно может состояться в в 2022 или 2023 году. Отмечается, что праздник был официально учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. Традиционно он отмечается 30 апреля.