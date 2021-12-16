В Чувашии после 13-летней реконструкции открыли республиканскую филармонию

Чувашскую государственную филармонию открыли в Чебоксарах после 13-летней реконструкции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за время работ коллективы филармонии не прекращали свою деятельность, выступая на других сценических площадках и ведя активную гастрольную деятельность в районах и городах республики.

Реконструкция Чувашской государственной филармонии началась в 2008 году. В рамках работ были усилены колонны, перепланированы фойе и концертный зал, приобретено современное технологическое оборудование, обновлен фасад, установлены подъемники и лифты, закуплено новое звуковое и световое оборудование. В заведении также появились студии видео- и звукозаписи.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде откроют первый иглу-парк. Панорамные беседки, вместимость которых составляет от двух до 18 человек, будут отапливаться.