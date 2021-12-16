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Сообщение о жертвах на пожаре в Кемеровской области оказалось фейком

Информация о погибших на пожаре в Кемеровской области оказалась недостоверной
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В сети появилось сообщение о пожаре на заводе в Кемеровской области, в результате которого якобы погибли четыре человека. Однако информация о жертвах оказалась фейком.

Сообщение было опубликовано 15 декабря в Telegram-канале «Свежести». Утверждалось, что пожар возник на объекте владельцев шахты «Листвяжная», где ранее погиб 51 человек. Источник информации не указывался, что не может говорить о ее достоверности.

К сообщению было прикреплено видео пожара на промышленном объекте, снятое очевидцем. Впервые его опубликовал Telegram-канал «Открытый город» с припиской «СДС Химмаш горит». Из видео не следует, что кто-то погиб на пожаре.

Согласно сайту «СДС», завод «Кемеровохиммаш» является филиалом АО «Алтайвагон» , входящего в состав холдинга «Сибирский деловой союз». Владельца холдинга Михаила Федяева ранее арестовали по делу о взрыве на шахте «Листвяжная». Однако на сайте предприятия нет информации о произошедшем.

Данные о погибших в ходе пожара опровергло министерство промышленности и торговли Кузбасса. Там сообщили, что возгорание действительно произошло на территории завода «Кемеровохиммаш», но подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. «Источник возгорания — малярная камера вагоносборочного цеха №3. Все работники цеха были оперативно эвакуированы», — говорится в сообщении.

Виктория Кондратьева
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