Собственника шахты «Листвяжная» заключили под стражу

Центральный районный суд Кемерово арестовал собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева по делу о гибели горняков. Об этом сообщает ТАСС.

Федяев заключен под стражу по ходатайству Следственного комитета России до 14 февраля. Ему вменяются статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ. В деле также фигурируют генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Они не признают своей вины.

В СКР заявили, что руководство шахты закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии, где погиб 51 человек, и таким образом пыталось создать подложные доказательства своей невиновности. Высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.