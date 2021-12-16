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Иностранец попытался въехать в Россию по паспорту брата-близнеца и был пойман

Иностранец предъявил чужой паспорт при прохождении контроля и был пойман в Пулково

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Иностранный гражданин попытался въехать в Россию по чужому паспорту и был пойман сотрудниками службы пограничного контроля в международном аэропорту Пулково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что нарушителем оказался гражданин одной из бывших советских республик, которому в 2019 году закрыли въезд в Россию на пять лет. «Иностранец при прохождении паспортного контроля предъявил документы, которые принадлежат его брату-близнецу», — сказано в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи и части 1 статьи 322 УК РФ («Покушение на незаконное пересечение государственной границы»).

Ранее в декабре российская туристка, возвращающаяся в Санкт-Петербург из Милана, захотела тайно привезти бриллиантовые украшения домой и попалась во время таможенного досмотра в аэропорту. Девушка проследовала по зеленому коридору аэропорта Пулково, заявив, что у нее нет товаров, подлежащих обязательному декларированию.

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Валентина Процкова
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