Иностранец попытался въехать в Россию по паспорту брата-близнеца и был пойман

Иностранный гражданин попытался въехать в Россию по чужому паспорту и был пойман сотрудниками службы пограничного контроля в международном аэропорту Пулково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что нарушителем оказался гражданин одной из бывших советских республик, которому в 2019 году закрыли въезд в Россию на пять лет. «Иностранец при прохождении паспортного контроля предъявил документы, которые принадлежат его брату-близнецу», — сказано в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи и части 1 статьи 322 УК РФ («Покушение на незаконное пересечение государственной границы»).

Ранее в декабре российская туристка, возвращающаяся в Санкт-Петербург из Милана, захотела тайно привезти бриллиантовые украшения домой и попалась во время таможенного досмотра в аэропорту. Девушка проследовала по зеленому коридору аэропорта Пулково, заявив, что у нее нет товаров, подлежащих обязательному декларированию.

