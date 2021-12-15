Россиянка захотела тайно привезти бриллианты домой и попалась в аэропорту

Российская туристка, возвращающаяся в Санкт-Петербург из Милана, захотела тайно привезти бриллиантовые украшения домой и попалась во время таможенного досмотра в аэропорту. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Сообщается, что туристка проследовала по зеленому коридору аэропорта Пулково, заявив, что у нее нет товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако после предупреждения о личном досмотре она сняла с себя бриллиантовые серьги и подвеску с кулоном итальянской марки Bvlgari.

В ходе экспертизы подтвердилось, что украшения являются настоящими — они выполнены из драгоценного металла (золотого сплава 750-й пробы) и содержат вставки из бриллиантов. Специалисты оценили их рыночную стоимость в 6,3 миллиона рублей. По закону за такие изделия нужно уплатить таможенную пошлину. По факту незаконного перемещения товаров через границу Пулковская таможня возбудила уголовное дело.

Ранее в декабре жительница Екатеринбурга попыталась вывезти из России на Кипр 50-летнюю семейную реликвию самолетом и нарвалась на штраф. Так, россиянка попалась на провозе складной иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость».

