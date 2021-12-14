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Россиянка попыталась вывезти семейную реликвию самолетом и нарвалась на штраф

Жительница Екатеринбурга попыталась вывезти из России на Кипр 50-летнюю икону

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Жительница Екатеринбурга попыталась вывезти из России 50-летнюю семейную реликвию самолетом и нарвалась на штраф. Об этом сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Отмечается, что россиянка попалась в аэропорту Кольцово при попытке нелегального провоза на Кипр складной иконы «Богоматери Всех Скорбящих Радость». «В объяснении женщина указала, что складень по наследству перешел от ее бабушки к ее маме, а потом к ней», — говорится в сообщении.

В заключение таможенного эксперта указано, что объект является предметом отправления религиозных культов различных конфессий и органичен к перемещению через государственную границу.

«Примерная стоимость культурной ценности около 2,5 тысячи рублей», — прокомментировали в Уральском таможенном управлении. В ведомстве добавили, что после того, как пассажирка выплатила назначенный штраф, размер которого не раскрывается, ей вернули семейную реликвию.

В пресс-службе таможенного управления отметили, что подобных проблем можно избежать, если заранее получить разрешение Министерства культуры России и заполнить в аэропорту вылета пассажирскую таможенную декларацию.

Ранее в сентябре россиянин пытался провезти наркотики в необычном месте — в двойном дне сумки — и был арестован. Инцидент произошел в аэропорту Турции при транзитной пересадке туристов, летящих из России в Хургаду.

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Валентина Процкова
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