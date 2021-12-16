Курс фунта резко подскочил после решения Банка Англии

Итоги заседания Центрального банка Англии, на котором решили поднять процентную ставку, сразу отразились на курсе фунта стерлингов по отношению к доллару США. По данным торгов, курс фунта резко подскочил на 0,8 процента до 1,3366 доллара.

Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,1 процента до 0,25 процента годовых. До заседания ЦБ фунт торговался по цене 1,3361 доллара. После решения регулятора национальная валюта пошла вверх. Банк Англии стал первым в мире крупным центральным банком, который повысил базовую ставку после наступления пандемии коронавируса.

Комитет по денежной политике Банка Англии (MPC) указал на вероятность дальнейшего повышения ставки: «Некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозируемого периода, вероятно, будет необходимо для устойчивого достижения целевого уровня инфляции в 2 процента». Инвесторы, в свою очередь, рассчитывают на очередное повышение банковской ставки до 0,5 процента к мартовскому заседанию и на то, что она достигнет 1 процента к сентябрю, сообщает Reuters.

Накануне заседания стало известно, что инфляция в Великобритании в годовом выражении по итогам ноября выросла на 5,1 процента. Это наивысший показатель инфляции в стране за последние 10 лет. Подорожали одежда, топливо и подержанные автомобили. С июля по ноябрь инфляция в стране поднялась на 3,1 процентный пункт, что стало рекордно быстрым приростом в истории Соединенного Королевства.