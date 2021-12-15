Рост цен в Великобритании установил рекорд

Инфляция в Великобритании в годовом выражении по итогам ноября выросла на 5,1 процента, пишет CNBC со ссылкой на Национальную статистическую службу. Это максимальный показатель за последние 10 лет — с сентября 2011 года.

Экономисты Reuters прогнозировали, что показатель установится на отметке в 4,7 процента, а Банк Англии ожидал достижения 5 процентов лишь весной 2022 года. Наибольший вклад в ускорение инфляции внесло подорожание одежды, топлива и подержанных автомобилей. По итогам июля она составляла в годовом выражении 2 процента, но за следующие четыре месяца поднялась на 3,1 процентного пункта, показав рекордно быстрый прирост в истории Великобритании.

Индекс потребительских цен — основной финансовый индикатор для измерения инфляции во многих странах мира — вырос в ноябре на 0,7 процента по сравнению с октябрем. Базовый индекс потребительских цен, который не включает в себя цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, вырос на 4 процента в годовом исчислении и на 0,5 процента в месячном исчислении.

Данные по инфляции озвучены накануне заседания Банка Англии, которое пройдет в четверг, 16 декабря. Регулятор оказался перед выбором: с одной стороны, ускоренный рост цен толкает его к повышению ключевой ставки, с другой — этого может не произойти из-за слабых данных по ВВП за третий квартал и быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса.

В начале декабря Министерство труда США сообщило о рекордной инфляции за 39 лет, достигшей за год 6,8 процента. За последние 12 месяцев больше всего подорожал бензин (плюс 58,1 процента), энергоносители (плюс 33,3 процента) и подержанные автомобили (плюс 31,4 процента).