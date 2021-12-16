Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей

Лучшим решением для поддержки многодетных семей в России могут стать гранты, рассказал «Ленте.ру» демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить многодетных родителей, занятых домашним хозяйством, трудовым стажем и средней по региону заработной платой.

Подобного рода инициативы выдвигаются регулярно и их обязательно нужно поддерживать, поскольку они отражают понимание проблемы демографии в стране и оценки материнского и отцовского труда, рассказал Крупнов и предложил альтернативный вариант.

По мнению демографа, родительский труд сложно оценивать с производственной точки зрения. «Вопрос не в том, чтобы измерять, сколько мать не спит, сколько она работает. Я считаю, что это должно быть оценено в зависимости от числа детей в виде неких грантов: восемь детей — 70 тысяч в месяц, 10 детей — 90 тысяч, 12 — 120 тысяч, — отметил демограф. — Я сейчас условные цифры говорю, но это должна быть оценка труда непроизводственного типа, и, конечно, это должно сопровождаться включением в трудовой стаж со всеми вытекающими последствиями».

Крупнов обратил внимание, что в России всего шесть тысяч многодетных семей с восемью и более детьми. «С восемью, а то и десятью-двенадцатью детьми ситуация не то, что с двумя детьми или даже пятью. Мне кажется, даже обсуждать не надо, сколько они трудятся, и эти семьи самые крепкие, там единицы могут быть маргинальными. Но вот эта простая вещь, которая кажется банальной, как-то никак до нашего правительства не доходит, а просто нужны гранты», — подытожил он.

