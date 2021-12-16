Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Греция ужесточила правила въезда для российских туристов из-за коронавируса

С 19 декабря для въезда в Грецию россияне обязаны предъявить результаты ПЦР-теста

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Власти Греции ужесточили правила посещения страны для иностранных туристов, в том числе российских, с 19 декабря из-за коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в республике.

«С 19 декабря 2021 года для въезда в Грецию все пассажиры обязаны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее, чем за 48 часов до поездки», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, указано, что путешественники, планирующие отдых в республике, обязаны заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте travel.gov.gr.

Ранее в декабре Управление гражданской авиации Греции (HCAA) сократила срок действия сертификата для переболевших COVID-19. Теперь справка о перенесенном заболевании, выданная после 1 ноября, действительна 90 дней (ранее ее срок составлял 180 дней). 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри
В Англии предрекли быстрый спад заражений омикрон-штаммом
Демограф рассказал о необходимости семикратного увеличения многодетных семей
Александр Емельяненко ответил высмеявшему его Маэстро Понасенкову
Появились подробности об одном из россиян с омикрон-штаммом
Россиянам рассказали о сроках сохранения уровня антител после COVID-19
Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина привлек к поискам NASA
Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами
Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Египте
Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Центробанк Турции снизил ставку и обвалил курс лиры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter