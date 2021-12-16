Греция ужесточила правила въезда для российских туристов из-за коронавируса

Власти Греции ужесточили правила посещения страны для иностранных туристов, в том числе российских, с 19 декабря из-за коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в республике.

«С 19 декабря 2021 года для въезда в Грецию все пассажиры обязаны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее, чем за 48 часов до поездки», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, указано, что путешественники, планирующие отдых в республике, обязаны заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте travel.gov.gr.

Ранее в декабре Управление гражданской авиации Греции (HCAA) сократила срок действия сертификата для переболевших COVID-19. Теперь справка о перенесенном заболевании, выданная после 1 ноября, действительна 90 дней (ранее ее срок составлял 180 дней).