Экономист оценил риски невозврата кредита Белоруссией

Существует риск, что Белоруссия не возвратит российский кредит. Так экономист Сергей Хестанов в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективы погашения задолженности и заметил, что состояние экономики республики, ослабленной санкциями, а также внутренними факторами, довольно непростое. Хестанов добавил, что у России есть большой опыт списания долгов.

Минск может попросить у России кредит в 3,5 миллиарда долларов, так как санкции США в отношении белорусского госдолга создают проблемы для его рефинансирования, заявил ранее первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

Вопрос вне экономической плоскости

По словам Хестанова, с точки зрения экономики, цифра в 3,5 миллиарда долларов не является особенно большой для России и едва ли как-то отразится на бюджете даже в случае невозврата.

«А вот для Белоруссии — наоборот. В силу слабости экономики эта сумма выглядит для нее довольно существенно. Для нашего же бюджета она вполне скромная. Оценить экономическую целесообразность потенциальной выдачи займа довольно сложно, да и вряд ли она играет роль в принятии этого решения», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Вопрос возвратности долга, как считает экономист, довольно сложен. Негативную роль в этом вопросе сыграют и общее состояние Белоруссии, и ее ослабленность санкционным давлением.

«Насколько выплаты в разумное время будут посильны для них, не угадаешь. Во многом это, конечно, будет зависеть от ставки. Впрочем, у России большой опыт списания долгов, а с учетом того, что сумма не является существенной для экономики, глобальными потерями это не грозит. Да и вопрос этот лежит все же вне экономической плоскости», — заключил Хестанов.

Белорусская экономика очень долларизована: около 60 процентов гособлигаций номинировано в американской валюте. Банк развития, кредитующий нацпроекты, имеет в обращении долларовые облигации еще на 115 миллионов. В связи с этим санкции США нанесут ощутимый удар Белоруссии.