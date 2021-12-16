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Врач назвала продукты для борьбы с депрессией

Диетолог Белоусова посоветовала зимой есть хурму, морковь и тыкву для борьбы с депрессией

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова отметила, что в период сокращения светового дня люди нередко жалуются на плохое настроение. В интервью радио Sputnik специалист рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы справиться с хандрой.

Белоусова заявила, что осень и зима являются лучшим временем для употребления хурмы. Она оказывает благотворное влияние на организм человека при подавленных депрессивных состояниях. Врач назвала продукты оранжевого цвета средством борьбы с депрессией.

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«Если желтый считается цветом тревоги, поэтому желтые яблоки нежелательны, то оранжевые плоды, например, морковь или тыква, действительно помогают избавиться от депрессии, помогают добавить нам радости», — посоветовала диетолог.

Кроме того, оранжевый цвет хурмы указывает на большое количество бета-каротина, то есть провитамина А. Он необходим организму в начале зимы, поскольку «является борцом с депрессией» Это вещество невозможно накопить впрок, поэтому продукты с его содержанием нужно употреблять регулярно.

Нутрициолог предупредила, что хурма опасна для аллергиков с непереносимостью этого продукта. «В остальном каких-то противопоказаний у хурмы нет», — отметила она. Однако диабетикам не стоит есть хурму килограммами, как и другие сладкие фрукты.

Ранее шеф-повар Андрей Матвеев раскрыл способ выбрать невяжущую хурму. Он призвал обращать внимание на внешний вид плода и его сорт.

Марина Совина
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