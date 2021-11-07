Шеф-повар назвал способ выбрать невяжущую хурму

Шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев заявил, что в магазинах и на рынках продается только два вида хурмы — обыкновенная и «королевская» («королек»). Для каждого из них существуют свои правила, рассказал специалист агентству «Прайм».

При выборе хурмы специалист посоветовал обращать внимание на внешний вид плода и его сорт. Так, у обыкновенной хурмы листочки и плодоножка должны быть сухими и темного цвета, а сама ягода — блестящей и мягкой без пятен и вмятин. «Кожица должна быть ровной и гладкой, яркого светло-красного цвета. Если на кожице есть пятна — плод перезрел», — добавил шеф-повар.

Матвеев также назвал способ выбрать невяжущую хурму. По его словам, плод сорта «королек» не обладает таким свойством, поскольку в нем отсутствуют танины. «Королевская» хурма отличается небольшим размером, ярким ароматом, плотной кожицей бордового или коричневого цвета. Мякоть внутри плода имеет прожилки темного цвета.

«Если внутри нет семян, то такую хурму брать не нужно. Сорт "королек" без опыления (а значит, в итоге и без семян) сильно вяжет и очень твердый. От такой ягоды вы не получите удовольствия», — заключил эксперт.

Ранее диетолог Ульяна Румянцева раскрыла пользу и опасность хурмы. По ее словам, ягода богата танинами, которые ухудшают способность организма переваривать пищу.